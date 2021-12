Petrobras fecha com a Carmo Energy venda de onze campos de petróleo de Carmópolis, por mais de 1 bilhão de dólares

A Petrobras anunciou que fechou com a Carmo Energy, afiliada do grupo espanhol Cobra, a venda de 11 campos de produção incluídos no Polo Carmópolis, em Sergipe. O negócio foi fechado em US$ 1,1 bilhão, sendo US$ 275 milhões como sinal; US$ 550 milhões no fechamento da transação e US$ 275 milhões 12 meses após o fechamento.

O campos de Carmópolis, Aguilhada, Angelim, Aruari, Atalaia Sul, Brejo Grande, Castanhal, Ilha Pequena, Mato Grosso, Riachuelo e Siririzinho produziram em média 7,6 mil barris de óleo por dia e 43 mil m3/dia de gás, de janeiro a novembro de 2021.

É um “polo independente com alto nível de autonomia de operação, considerando a inclusão da infraestrutura de tratamento, escoamento, armazenamento e transporte de petróleo”, afirmou a Petrobras no teaser de venda dos ativos.

Carmópolis é o maior campo terrestre do Brasil, com um volume original de 1,76 bilhão de barris de óleo equivalente. É também o mais antigo de Sergipe, com início da produção em 1963. Em 2017, após revisar o plano de desenvolvimento do campo, a Petrobras estimava que o fator de recuperação poderia chegar a 32%

A operação ainda precisa ser aprovada pela ANP e pelo Cade.

Logística faz parte da operação – A venda do Polo Carmópolis também inclui acesso à infraestrutura de processamento, escoamento, armazenamento e transporte de petróleo e gás natural.

Faz parte da venda o Polo Atalaia, que contém, dentre outros ativos, o Terminal Aquaviário de Aracaju (Tecarmo) e o oleoduto Bonsucesso-Atalaia, que escoa a produção de óleo do Polo Carmópolis até o Tecarmo.

Fonte EPBR