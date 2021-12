PM prende dupla por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas em São Cristóvão

Na noite desse domingo (26), policiais do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam) prenderam dois homens por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, durante policiamento no Conjunto Eduardo Gomes, município de São Cristóvão.

Segundo relato policial, os militares do Getam realizavam o patrulhamento de rotina naquele município, quando foram informados por populares sobre um intenso tráfico de drogas na Rua O, do Loteamento Madre Paulina, localizado no referido conjunto. Ainda de acordo com a denúncia, o comércio dos entorpecentes estava sendo realizado por dois homens e, um deles, portava uma arma de fogo.

A partir dessas informações, as equipes intensificaram as rondas no local e localizaram os dois suspeitos. Ao avistarem a viatura, os homens tentaram se esconder em um terreno, mas foram interceptados pelos policiais logo em seguida. Durante abordagem, um deles foi flagrado com nove trouxinhas de maconha. Questionado sobre a origem da droga, ele confessou que havia mais 75 papelotes da mesma substância escondidos em uma lata de metal, totalizando 84 papelotes de maconha apreendidos. Ainda durante a revista pessoal, os policiais também encontraram um revólver calibre 38 com seis munições, além de 10 cartuchos calibre 12, em posse do segundo suspeito.

Após os flagrantes, a dupla informou que havia adquirido os entorpecentes por meio de um indivíduo que residia no mesmo loteamento. Os militares foram averiguar a informação e perceberam que o suspeito tinha saído da casa pouco antes da chegada das equipes. Na ânsia de fugir do flagrante, o homem deixou o imóvel aberto. No local, os PMs encontraram um tablete de cocaína pesando 90 gramas, papel alumínio e documento pessoais.

A dupla foi presa e encaminhada, juntamente com o material apreendido, à Central de Flagrantes.

Fonte: Ascom PM/SE