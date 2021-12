Prefeito Cristiano Viana visita locais afetados pelas chuvas na cidade de Simão Dias

Na manhã desta segunda-feira (27), o prefeito de Simão Dias, Cristiano Viana, visitou os pontos críticos afetados pelas fortes e contínuas chuvas durante o último final de semana na cidade.

O gestor estava acompanhando do secretário de Infraestrutura e Urbanismo, Ednei Souza, membros da Engenharia da Prefeitura e da presidente da Câmara Municipal, Irailde Souza.

“Fiz questão de ir nestes locais para conferir de perto os estragos ocasionados pelas fortes chuvas do último fim de semana. Já determinei ao secretário Ednei que faça o levantamento de todas as áreas afetadas e que realize o mais rápido possível a manutenção nos pontos mais críticos”, declarou o prefeito durante as visitas aos locais afetados.

Ainda de acordo com o administrador municipal, ‘a nossa gestão está atenta e procurando solucionar os problemas que durante anos afetam Simão Dias no período chuvoso’.

