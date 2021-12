Prefeitura implanta ‘Compra Premiada’ na feira livre de Rosário

Após a nova dinâmica implantada na feira livre de Rosário do Catete, aconteceu na manhã desta segunda-feira (27), o primeiro sorteio da Compra Premiada. A ação organizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho (SEMDECT), com apoio das demais secretarias municipais, consiste na premiação de feirantes e consumidores.

O sorteio foi realizado na nova feira livre e foi transmitido ao vivo pelo instagram oficial da Prefeitura de Rosário do Catete (@Prefrosariodocatete). Os consumidores que adquiriram algum produto, independente do valor, ganharam um ticket para participar do sorteio. Neste primeiro sorteio foram colocados à disposição, 18 prêmios. Sendo dois prêmios para os feirantes cadastrados previamente pela SEMDECT e 16 prêmios para os consumidores. Foram sorteados micro-ondas, liquidificadores, sanduicheiras, ferros elétricos, espremedor de laranja, ventiladores, jogo de panelas e lavadora de roupas.

O ganhador de um dos micro-ondas, o senhor Ernandes Santos, não escondeu sua alegria em participar do sorteio. “Em pleno natal ganhar um prêmio é muito gratificante. Parabenizo a todos pela organização da nova feira livre de Rosário do Catete e pelo Compra Premiada”, afirmou.

De acordo o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho, Wagner Mota Quintela, a nova feira livre é um espaço mais organizado, com mais segurança, mais comodidade e com os devidos cuidados sanitários. “Agradeço o empenho de todos na realização deste evento, que tem como objetivo dinamizar a nova feira livre e potencializar a economia local”, afirmou o secretário.

Além do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho, Wagner Quintela, que representou o prefeito César Resende e o vice-prefeito Magno Monteiro; o vereador Willamis Cruz (Mi Cabeleireiro) e os secretários municipais Pablo Augusto (Administração), Elton Lima (Educação), Edílson Oliveira (Infraestrutura), Cícero Netto (Comunicação) e demais colaboradores também prestigiaram o sorteio na nova feira livre.

Os sorteios da Compra Premiada serão realizados, mensalmente, na última segunda- feira de cada mês.

Foto assessoria

Por Keizer Santos