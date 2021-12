Angélica e Luciano curtem viagem de fim de ano. Casal celebra ‘mood férias’

Angélica e Luciano Huck já curtem o período de descanso de fim de ano. No Instagram, a apresentadora compartilhou fotos com o marido durante um passeio de barco no litoral. “Mood férias!!! A gratidão é o oxigênio do coração”, escreveu ela.

Com as gravações do Domingão com Huck adiantadas — no dia 2 de janeiro, o programa exibirá a entrega dos troféus da premiação Melhores do Ano –, Huck aproveita momentos de lazer em família.”

No post, Angélica não revelou o destino do casal. Habitualmente, eles celebram a virada do ano em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro.

REDAÇÃO QUEM