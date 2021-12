‘Um Lugar ao Sol’: Bárbara usa golpe baixo para segurar Renato

Ela implora pelo perdão do marido, e o vendo irredutível, traz à tona o caso do atropelamento do ciclista na Europa, cometido pelo verdadeiro Renato.

Bárbara lembra a proposta que Renato fez ao caseiro para que ele assumisse a autoria do crime e ressalta que concordou com ele a fim de protegê-lo. “Você também não pagou pro caseiro assumir o atropelamento no seu lugar? Desculpa, mas você também tomou o que ele tinha de mais valioso: a liberdade. Mas, de qualquer modo, eu estava lá. Do teu lado. Te defendendo, te apoiando. Ou será que você não consegue ver isso?”, diz ela, ardilosa.

“Só o que a gente tem é um ao outro. E eu preciso de você. Por favor, Renato, não me deixa sozinha. Não agora…”, suplica ela.