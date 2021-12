Vacinação contra a Covid-19 será retomada nesta segunda-feira em Aracaju. Veja os locais

A vacinação contra a Covid-19 será retomada nesta segunda-feira (2) em Aracaju. As ações foram suspensas entre os dias 24 e 26, em virtude do ponto facultativo e do feriado de Natal.

Durante os dias de aplicação, as vacinas serão administradas nas unidades básicas de Saúde (UBSs) Francisco Fonseca, Onésimo Pinto Marx de Carvalho e Augusto Franco, das 8h às 18h; nas demais UBSs, das 8h às 16h; e no drive-thru do Parque da Sementeira, das 8h às 13h.

A imunização segue normalmente até dia 30, retornando dia 3 de janeiro, de novo ponto facultativo no dia 31 e feriado de Ano Novo, no dia 1º de janeiro.

Vacinação itinerante

Durante as férias escolares, os pontos de vacinação nas escolas também ficarão desativados, e devem voltar às atividades em janeiro, com data ainda a ser definida.

Já o ‘Carro da vacina’ funcionará de 27 a 30 de dezembro e voltará a funcionar a partir do dia 3 de janeiro. Veja a programação:

27/12 – Dom Luciano (ao lado da igreja Sagrada Família)

28/12– Atalaia (Rua Arício Guimarães Fortes, lateral do Terminal)

29/12 – Bugio (Praça do final de Linha)

30/12 – Siqueira Campos (Rua Florianópolis, lateral do Sesc)

03/01 – Centro (Praça General Valadão)

04/01 – Novo Paraíso (Praça do Conj. Tiradentes)

05/01 – São Conrado (Rua Mário Rosa Lima, lateral do Gbarbosa, Conj Orlando Dantas)

06/01 – Jabotiana (Praça da Paróquia Santa Lúcia)

07/01 – Aeroporto (Praça ao lado da Paróquia Santa Tereza D’Ávila)

Foto: André Moreira

