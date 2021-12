ALESE declara Sermão do Monte Patrimônio de Sergipe

A Assembleia Legislativa de Sergipe (ALESE) aprovou o Projeto de Lei de N° 03/2021, de autoria do deputado estadual Dr. Samuel Carvalho (Cidadania), que declara o Sermão do Monte um Patrimônio Cultural Imaterial do Estado de Sergipe.

O sermão do Monte é um evento promovido anualmente pela Igreja do Evangelho

Quadrangular de Sergipe e marca o feriado da Sexta-Feira Santa, com a Encenação da Paixão de Cristo.

“O evento mobiliza e emociona milhares de pessoas, entre sergipanos e turistas, e já faz parte do calendário oficial do turismo de eventos religiosos. Nada mais justo que diante da sua importância viesse a ser um patrimônio cultural imaterial. Eu só tenho a agradecer aos colegas que votaram pela aprovação”, disse Dr. Samuel.

A primeira edição aconteceu em 1998 na Praça Maria Quitéria, no Bairro 18 do Forte. Alguns anos depois, com o aumento do público, o Sermão do Monte passou a ocupar o espaço em frente ao Shopping Jardins. Nos anos seguintes passou a ser realizado no Parque Augusto Franco (Parque da Sementeira). Desde 2013 o Sermão do Monte acontece na Praça de Eventos da Orla de Atalaia.

Fazem parte da programação do sermão do monte: exposição de produtos e serviços, música, dança, reflexão da Palavra de Deus, orações e a encenação ‘A Paixão de Cristo’

