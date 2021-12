Aracaju encerra 2021 com inovações e avanços na gestão municipal

Aracaju cidade inteligente é uma realidade que faz parte da gestão municipal e impacta diretamente na vida dos aracajuanos, em todos os setores: das rotinas dos servidores à troca de lâmpadas queimadas nas ruas da cidade.

O prefeito Edvaldo Nogueira destaca que a inovação é um dos pilares do Planejamento Estratégico 2021-2024 e expressa que é satisfatório chegar ao final de mais um ano e observar os avanços que foram implementados para que Aracaju esteja cada dia mais moderna e alinhada às demandas contemporâneas.

“Estamos trabalhando no presente para construir a cidade que queremos para o futuro, e isso não seria possível sem inovação e tecnologia. Nosso esforço é para oferecer soluções inteligentes, que possibilitem a modernização da gestão municipal, reduzindo gastos, garantindo a celeridade no atendimento e a oferta de serviços eficientes e eficazes para a população”, enfatiza Edvaldo.

Entre as iniciativas de inteligência e inovação implementadas este ano, destacam-se o Portal VacinAju, que foi fundamental para o gerenciamento da vacinação contra a covid-19; o lançamento do aplicativo e do portal Conecta Aracaju, canais para a população solicitar reparos na iluminação pública; e iniciou o projeto de dados espaciais do município.

A Prefeitura aprovou, também, o projeto Professores ON, para subsidiar a compra de aparelhos eletrônicos como notebooks e tablets, auxiliando os educadores nas atividades de ensino híbrido, demandado pela pandemia; e implantou o Libra, sistema pioneiro desenvolvido pela Procuradoria-Geral do Município (PGM), que integra as instâncias do Judiciário, dando mais celeridade e resolutividade aos processos.

O ano de 2021 foi marcado, ainda, pelo aperfeiçoamento de plataformas e sistemas já existentes, como o AjuInteligente, que reúne mais de 900 serviços de forma online, de todas as secretarias, reduzindo a utilização de papel em 96%; do Painel Covid, que disponibiliza dados atualizados sobre a pandemia, garantindo a transparência das informações; a atualização do Portal do Contribuinte, que passou a ofertar mais serviços de forma totalmente online; e o ClimAju, que oferece informações sempre atualizadas sobre as condições climáticas da capital, auxiliando na tomada de decisões e no alerta à população em situações de instabilidade.

Reconhecimento e avanços

Em agosto, a plataforma AjuInteligente recebeu destaque nacional ao ser premiada na categoria Transformação do Troféu OnDoc. A premiação, voltada ao reconhecimento de iniciativas na área da virtualização dos processos de trabalho, envolveu mais de 100 instituições de todo o país. Em março, Aracaju foi reconhecida com o primeiro lugar do programa de Inovação Aberta, realizado pela Coalizão Govtech pela Atenção Primária em Saúde.

Ao longo do ano, Aracaju recebeu a visita de gestores de cidades como Ponta Grossa (PR), Vitória da Conquista (BA), Santo Antônio de Jesus (BA), e de municípios sergipanos como Barra dos Coqueiros, Estância e Nossa Senhora do Socorro, para conhecer as iniciativas inovadoras desenvolvidas na capital e que servem de inspiração e modelo para a administração pública.

Secretário municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão, Augusto Fábio Oliveira, salienta que a inovação e a busca por alternativas modernas é uma preocupação constante da Prefeitura de Aracaju. “Investimos em todas as frentes, da capacitação dos servidores, passando pela tecnologia da informação e da inteligência de dados, para que possamos oferecer uma gestão moderna, com boas práticas que apresentem resultados efetivos, reduzindo gastos e garantindo a celeridade”, detalha.

A busca por inovação é um processo constante para a atual gestão de Aracaju. Por este motivo, no mês de novembro a Prefeitura assinou uma parceria com a Universidade Federal de Sergipe (UFS), criando um núcleo de inovação para pensar propostas para o desenvolvimento futuro da capital. “Essa parceria trará muitos frutos, e já sinaliza que em 2022 continuaremos trabalhando e buscando parcerias para encontrar soluções inteligentes para os desafios da administração pública”, antecipa Edvaldo.

Foto: Marcelle Cristinne