BNB lança pacote de medidas de apoio aos atingidos pelas enchentes na Bahia e em Minas

O Banco do Nordeste lançou ontem, 27, um pacote de medidas emergenciais em prol das vítimas das enchentes na Bahia e em Minas Gerais. Estão sendo oferecidas condições especiais de acesso ao crédito e renegociação de dívidas para os empreendimentos prejudicados. Podem ser beneficiados clientes de todos os portes e segmentos, especialmente micro e pequenas empresas, agricultores familiares e outros produtores rurais, residentes em cidades com estado de calamidade pública decretada. O Banco também lançou campanhas de arrecadação de donativos a serem direcionados às famílias atingidas.

O presidente do BNB, Anderson Possa, destacou que o Banco está sensível às vítimas das enchentes e envidará todos os esforços para ajudá-las a superar esse momento difícil. “O Banco do Nordeste, com apoio do Governo Federal, trabalha pelo desenvolvimento e bem-estar das famílias da nossa área de atuação. De maneira alguma poderíamos ficar de fora dessa grande corrente do bem para levar ajuda aos que mais precisam de nosso apoio”, afirmou.

Os benefícios para micro e pequenas empresas incluem dispensa de apresentação de projeto e de garantia real, a depender dos valores contratados. Operações de capital de giro podem ser pagas em até 36 meses, com até 12 de carência. Os valores podem ser utilizados para ressarcir despesas realizadas nos seis meses anteriores.

Já os clientes do programa de microcrédito urbano do BNB, Crediamigo, poderão contratar novas operações de crédito, com carência de 90 dias para capital de giro e 120 dias para investimento, a depender da análise de crédito.

Renegociação

Também pode ser solicitada a prorrogação dos prazos de pagamento. Nas operações rurais de investimento, por exemplo, as parcelas vencidas entre a publicação dos decretos de calamidade pública e os 12 meses seguintes serão prorrogadas por um ano. No caso de custeio, poderá ser concedido um ano de carência e mais dois anos para pagamento, mantendo-se a periodicidade das operações.

Nas operações urbanas, haverá suspensão das parcelas (principal e juros) com vencimento a partir da publicação dos decretos por até seis meses, com capitalização de juros neste período, e acréscimo de seis meses ao vencimento final.

Também haverá renegociação em condições especiais para dívidas do Crediamigo, com prorrogação automática de parcelas vencidas entre 1° de novembro de 2021 e 30 de abril de 2022.

Campanhas

Para ajudar as vítimas das enchentes, o BNB lançou, na última semana, a campanha Seja o Sol. Clientes, fornecedores, parceiros e colaboradores do Banco podem fazer doações de qualquer valor para o PIX 05.814.777/0001-03. Uma conta corrente foi aberta pela Camed para receber as doações: conta corrente 19564-4, da agência 152 do Banco do Nordeste, CNPJ 05.814.777/0001-03. O valor será repassado às instituições locais que atuam no auxílio aos moradores das cidades atingidas. A ação está sendo divulgada pelas redes sociais do Banco e em comunicação interna para estimular a ajuda às famílias atingidas.

A Bahia também foi contemplada por outra iniciativa realizada pelo Banco. A Campanha Natal Social arrecadou 21 toneladas de alimentos no estado, beneficiando 2,1 mil famílias com cestas básicas com peso médio de 10kg. Como forma de apoiar a região mais afetada, as agências de Itapetinga, Vitória da Conquista, Ilhéus, Eunápolis, Porto Seguro, Itamaraju, Ipiaú, Teixeira de Freitas, Guanambi e Medeiros Neto direcionaram suas doações para as cidades com famílias desabrigadas. A doação nessa região somou 1.374 quilos de alimentos. Ao todo, 9.290 famílias em situação de vulnerabilidade social na área de atuação do Banco do Nordeste serão beneficiadas com a campanha Natal Social.

Fonte BNB