Campanha itinerante da Aracajucard leva atendimento para o Terminal DIA

O atendimento da Aracajucard para o usuário do Transporte Público Coletivo tem se expandido cada vez mais. Atualmente, cerca de 88,8% das pessoas usam o transporte público no Brasil, o que equivale a 170 milhões passageiros. Em Aracaju, não seria diferente. 85% dos populares da Grande Aracaju (Aracaju, Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão) utilizam a bilhetagem eletrônica desde a integração do cartão Mais Aracaju ao sistema em 2007.

São 13 anos levando diversas pessoas para suas atividades. Do mais jovem ao mais velho, os idosos têm sido um público presente nos ônibus. De acordo com a direção executiva da Aracajucard, estão utilizando o cartão Gratuidade para idoso 28,9 mil pessoas acima dos 65 anos. No entanto, há um número maior de idosos a serem cadastrados e a Aracajucard tem estudado estratégias para poder atingir esse público de forma rápida e eficaz.

“Hoje temos consciência que os passageiros de ônibus são diversificados. E temos analisado o número de pessoas idosas que usam o sistema. O número é muito maior. São pessoas acima dos 65 que vão trabalhar, vão ao médico, fazem algum tipo de lazer e podem se sentar em outros bancos no veículo usando apenas o cartão, sem ter a necessidade de ficar amontoada ao lado do motorista, como tem ocorrido”, explica José Carlos Amâncio, diretor executivo da Aracajucard.

Atualmente, o serviço de cadastramento para a pessoa idosa tem sido ofertado em um ponto fixo e de forma itinerante também. Na SMTT da Galeria Farol Center, Bairro Farolândia, o atendimento é contínuo de segunda a sexta das 7h às 16h, com pausa para o almoço das 12h às 13h. A pessoa pode fazer o requerimento do seu cartão, sem pagar nada, levando apenas documento com foto e comprovante de residência.

E a Aracajucard está com a opção itinerante. Até a penúltima semana do mês de dezembro, a Aracajucard levou o serviço para o Terminal da Atalaia para receber o serviço, assim como em algumas associações de idosos, como Same, Associação Bom Pastor, entre outros. E agora segue para o Terminal DIA e o Terminal Leonel Brizola sempre das 8h às 14h.

Relembrando:

Opção fixa:

SMTT

Galeria Farol Center na Avenida Murilo Dantas, Nº 881, Bairro Farolândia

Horário: 7h às 16h (Intervalo para o Almoço das 12h às 13h)

Itinerante

Terminal DIA (Segunda-sexta)

Toda esta semana

Horário: 8h às 14h

Fonte e foto assessoria