Carreira de sucesso: Senador Alessandro Vieira é egresso da Unit

Eleito em 2018 para o cargo de Senador da República, Alessandro Vieira destaca graduação de Direito na Unit como pontapé inicial na sua carreira

O senador é um agente político eleito para um mandato de 8 anos por meio de eleições diretas. O senado brasileiro é composto por 81 representantes, sendo 3 de cada unidade federativa do Brasil, inclusive do Distrito Federal. Dentre suas diversas atribuições, a mais primordial é representar seu eleitorado. Eleito em 2018 com 474.449 votos, o egresso da Universidade Tiradentes e, atualmente Senador da República, Alessandro Vieira, entrelaçou sua história política aos aprendizados adquiridos nos corredores da Unit.

Nascido em Passo Fundo no Rio Grande do Sul, Alessandro Vieira veio morar em Aracaju ainda criança. Aos 16 anos, Alessandro foi aprovado na Universidade Federal de Campina Grande para cursar Engenharia Mecânica, mas, ao longo do curso, se sentiu desmotivado por conta das inúmeras greves que aconteceram na década de 90. “Acabei voltando para Sergipe para cursar Direito. Fiz vestibular, fui aprovado na Universidade Federal de Sergipe e também na Unit e escolhi a Tiradentes pela regularidade do ensino. Eu apostei na Unit e a Universidade me devolveu o prêmio dessa aposta”, relata.

Ao longo da sua graduação, Alessandro presenciou a inauguração do campus localizado na Farolândia. Sua turma foi a primeira a se formar no novo local em 2000 e o Senador pode acompanhar a evolução do curso em seu primórdio, destacando a qualidade dos professores e o comprometimento com as boas práticas de ensino. “Toda essa evolução me permitiu ter uma boa graduação. E, logo após a mesma, fiz concurso público e fui aprovado para exercer o cargo de delegado. Hoje na função de Senador, aquela formação qualificada em Direito continua sendo fundamental para as atividades que eu desempenho”.

Ao longo do curso, Alessandro também desenvolveu atividades de liderança e representação de turma, mas, seu interesse pela política surgiu ao longo dos anos durante a sua atuação como delegado. “Ao longo de quase dezoito anos de profissão como delegado ficou claro que ou a gente ocupa a política ou a política nunca vai fazer aquilo que o Brasil precisa. Em, 2018 os sergipanos confiaram no projeto e estamos completando quase três anos de mandato para poder atender a quem mais precisa”, reflete.

Alessandro compreende que a Universidade Tiradentes teve um papel fundamental no seu sucesso profissional. “Eu tive a oportunidade de participar da evolução de um projeto muito bonito. O que começou como uma escola particular simples, se transformou em uma das grandes universidades do Brasil. Isso engrandece o nosso estado e a região Nordeste, viabilizando para mais jovens uma formação de qualidade no caminho que eles escolherem seguir”.

“Eu posso garantir a seriedade do trabalho da Tiradentes. O empenho vem desde o fundador, professor Uchôa e vai passando por toda uma equipe de alta qualidade. O curso de Direito garante para as pessoas uma disponibilidade de um campo de trabalho muito amplo e o que mais dá espaço para isso é uma boa formação e a Unit serve de impulso para o futuro que o aluno pretende escolher”.

Para os jovens estudantes que desejam seguir na carreira política, Alessandro reitera a consciência da construção de uma caminhada desde o início da graduação. “O curso de Direito da Unit é completo. O aluno graduado, caso se empenhe, tem condições de sair da universidade competindo de igual pra igual com profissionais de todo o Brasil. Essa base permite ao estudante alçar o voo que ele deseja, seja na área pública ou na área privada. É ideal que a pessoa se concentre nesta etapa para alcançar uma boa formação. A Unit permite isso”.

Foto assessoria

Por Raquel Passos