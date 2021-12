Catadores de cooperativas são beneficiados por projeto

Projeto faz parte da implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS)

O projeto de Inclusão Socioambiental e Produtiva de Catadores e Coletores de Recicláveis em Sergipe, realizado pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), em parceria com a Superintendência Especial de Recursos Hídricos e Meio Ambiente (Serhma), viabilizou benefícios para 1840 catadores através das suas Cooperativas e Associações.

Foram selecionados em todas as regiões do estado, inicialmente, 29 empreendimentos solidários para serem contemplados com os equipamentos. Segundo o Técnico Ambiental da Serhma, Carlos Augusto Carvalho Messias, a partir de uma avaliação técnica foi possível otimizar o uso dos equipamentos entre as cooperativas.

“Nós levamos em conta as cooperativas e as associações estruturadas com galpões e a possibilidade de compartilhamento das atividades entre algumas das organizações, por isso esse número caiu para 20 equipamentos e materiais permanentes, tipo prensa hidráulica, empilhadeira manual, balança eletrônica e mesa para triagem, que são de fundamental importância para o beneficiamento dos materiais recicláveis permitindo, com os mesmos, aperfeiçoar os processos produtivos e, consequentemente, agregar valor aos seus produtos”, explicou.

Com isso, o Ministério da Cidadania (MC), empenhou o valor de R$ 1.053.455,40, referente a terceira e última parcela do convênio, que irá viabilizar a aquisição destes equipamentos para estruturação dos empreendimentos solidários cujo processo licitatório se encontra em curso na SEAD, para que seja concluído esse grande projeto com a entrega desses equipamentos.

“A intenção do Estado é mudar a vida dos catadores e trazer melhorias para a população, fazendo com que os catadores saiam dos lixões, se capacitem enquanto profissionais, cadastrem-se nas cooperativas, tenham autoestima, dignidade elevada e sejam vistos pela sociedade como mais um trabalhador com seus direitos e deveres”, concluiu o superintendente especial de recursos hídricos e Meio Ambiente, Ailton Rocha.

Fonte e foto assessoria