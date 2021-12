Deputado Adailton Martins solicita poço artesiano em Aquidabã

Preocupado em proporcionar qualidade de vida aos sergipanos, o deputado estadual Adailton Martins (PSD), teve a Indicação nº 679/2021 aprovada pelos parlamentares na sessão plenária da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese). Nela, Adailton Martins solicita ao Governo do Estado, por meio da Companhia de Desenvolvimento e Recursos Hídricos de Sergipe (COHIDRO) a instalação de um poço artesiano na comunidade do povoado Cágado, no município de Aquidabã.

Na propositura, o deputado justificou que o pedido tem o objetivo de dotar a comunidade com mais de 60 famílias, com uma fonte de abastecimento de água, através da perfuração de poço artesiano.

“Essa comunidade precisa se deslocar diariamente para a sede do município para suprir a necessidade, o que gera inúmeros transtornos para as pessoas. A escassez de água potável é realidade em diversas partes do mundo e a necessidade humana faz com que as populações utilizem cada vez mais as águas subterrâneas para suprirem as necessidades. Os poços artesianos são alternativas para esse problema”, colocou o deputado Adailton Martins.

Foto: hidropocos.com.br

Por Kelly Monique Oliveira