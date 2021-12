Fapitec prorroga edital para bolsas de Comunicação Científica

Prazo de seleção das propostas enviadas foi estendido até 14 de janeiro, com divulgação dos resultados no dia 21 de fevereiro

A Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe (Fapitec/SE) anuncia a prorrogação do Edital Fapitec/Se/Funtec N° 10/2021, voltado à Comunicação Científica. O período de análise das propostas foi estendido até o dia 14 de janeiro de 2022. Os resultados serão divulgados a partir do dia 21 de fevereiro, com o início das contratações no mês de março.

O programa oferta bolsas para o desenvolvimento de projetos para a difusão científica produzidos por pesquisadores graduados em Jornalismo, Engenharia de Produção, Economia e Administração. Além disso, o edital tem como objetivo a geração de qualquer produto de Comunicação Científica como textos, eventos, reportagens e programas.

Os projetos serão financiados com recursos no valor total de R$ 220.200,00 que serão viabilizados pelo Fundo Estadual para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funtec), sob a gestão da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec). A depender da modalidade da categoria ou do incentivo, as bolsas podem variar entre R$ 500 e R$ 2.200.

O termo aditivo com as datas atualizadas pode ser consultado no site da Fapitec, no menu Editais Abertos, através do link.