Flash político: Alessandro diz que representa uma via renovadora na eleição de 2022

O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE), pré-candidato à Presidência, afirmou, em entrevista exclusiva à CNN nesta segunda-feira (27), que representa uma via renovadora na eleição de 2022.

“Sou um homem comum, de centro, que tenta levar a realidade da prática política para atender as pessoas. Quero representar a energia de renovação, desperdiçada com a eleição do presidente Jair Bolsonaro em 2018”, disse.

Para Vieira, o país não pode ser governado por ideologias, e sim por honestidade. “Precisamos definir prioridades. Nós temos que levar a convicção de que dá para fazer política que impacte de forma positiva na vida das pessoas.”

Oficializado em setembro como pré-candidato do Cidadania, o senador criticou a forma como que Bolsonaro lida com problemas sociais. “Temos um presidente que comete crimes quase que diariamente. Ele tem passeado enquanto temos o estado da Bahia sofrendo embaixo d’água. Não dá para governar um país achando que está acima da lei.”