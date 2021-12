Flash Político: Bosco Costa diz que Valmir será candidato ao que quiser pelo Partido Liberal

Por Diógenes Brayner

O deputado federal Bosco Costa (PL) disse nesta terça-feira (28) está o partido está aguardando mais um pouco para ver a posição que vai tomar para as eleições de 2022, embora admita que a legenda possa lançar chapa majoritária, dependendo das composições que possam ser feitas.

Disse que não teve nenhuma informação quanto a uma saída do ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho do PL e acrescentou: “tenho certeza que Valmir será candidato pela legenda ao que ele quiser. Por isso não vejo possibilidade de ele deixar o PL”.

Bosco Costa também não vê possibilidade de Valmir compor com o bloco do Governo, em razão da presença do presidente da Assembleia, Luciano Bispo (MDB), que integra a base aliada e os dois são adversários em Itabaiana, base eleitoral de ambos.

Quanto a um entendimento com o PT, para composição com Rogério Carvalho, pré-candidato a governador pela oposição, o deputado Bosco Costa lembrou que quando o presidente Bolsona se filiou ao PL, ficou claro que o partido não faria comporia com siglas da esquerda, “mas lá para fevereiro e março não se pode imaginar o que possa acontecer”.