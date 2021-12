Flash político: Não está definido sair candidato ao Governo na próxima reunião da base

Por Diógenes Brayner

O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD), pré-candidato a governador pela base aliada, disse nesta terça-feira (28), que em janeiro a base aliada vai se reunir novamente para tratar do candidato à sucessão estadual de 2022, “mas ainda não tem data definida”.

Lembrou que é “final de ano e tudo esfriou um pouco. Todo mundo viajando com suas famílias, dando um tempo da política”.

Sobre a possibilidade de sair o candidato a governador do grupo na próxima reunião da base, Fábio Mitidieri pondera: “não está definido que será na próxima reunião ou em outro momento, mas é claro que o tempo está ficando curto devido à necessidade das arrumações das chapas proporcionais, que sofrem influência da formação da chapa majoritária”.

Para Mitidieri, “de toda forma, o governador Belivaldo Chagas tem liderado o agrupamento com muita sabedoria e irá definir da melhor forma”.

Sobre a possibilidade do PT retornar à base aliada e indicar um nome para compor a base aliada. o deputado Fábio Mitidieri deixou claro que tem “muitos amigos no PT e lamento a saída deles no nosso projeto, mas respeito à vontade do senador Rogério Carvalho (PT) de construir sua candidatura”.