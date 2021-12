Itaporanga apoia IBGE na realização do Censo 2022 e oferta 28 vagas em Processo Seletivo

A Prefeitura de Itaporanga d’Ajuda dará todo apoio logístico e institucional ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) na coleta de informações do Censo Demográfico 2022 no município. Inclusive, estão abertas as inscrições do processo seletivo do órgão para contratar recenseadores, agente censitário supervisor (ACS) e agente censitário municipal (ACM). Para Itaporanga estão sendo ofertadas 27 vagas para recenseadores e 01 para agente censitário supervisor.

As vagas disponíveis são para cargos de nível fundamental e médio e estão distribuídas nos 75 municípios sergipanos. Durante as inscrições, que encerram no dia 29 de dezembro de 2021, o candidato deverá escolher a área de trabalho e em qual cidade deseja realizar a prova. As taxas podem ser pagas até 25 de janeiro, e a prova será aplicada no dia 27 de março de 2022. As inscrições podem ser feitas no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e a previsão é que os aprovados trabalhem por até três meses na coleta domiciliar.

Para o procurador municipal, Marcelo Sobral, é uma ótima oportunidade para os itaporanguenses que aguardam a reinserção no mercado de trabalho. “Com o aumento do desemprego, devido as conseqüências da pandemia, a possibilidade de novas oportunidades de emprego é motivo de felicidade. Com o Censo Demográfico de 2022 prestes a acontecer, a geração de emprego e renda traz consigo novas esperanças ao nosso povo itaporanguense que tanto aguarda por novas oportunidades de trabalho e, com isso, nós daremos total apoio ao IBGE na realização do Censo”, destaca, Marcelo.

Censo 2022

Em 2022, cerca de 213 milhões de habitantes serão visitados pelos recenseadores nos 5.570 municípios do país. Esta pesquisa do IBGE revelará, entre outras informações, as características dos domicílios, identificação étnico-racial, nupcialidade, núcleo familiar, fecundidade, religião ou culto, deficiência, migração interna ou internacional, educação, deslocamento para estudo, trabalho e rendimento, deslocamento para trabalho, mortalidade e autismo.

O Censo Demográfico é realizado a cada dez anos e é a principal fonte de referência para o conhecimento das condições de vida da população em todos os municípios do país.

