Jerferson Andrade critica aumento da taxa de esgoto em Pacatuba

O deputado estadual Jeferson Andrade (PSD) obteve, por unanimidade de votos, a aprovação da Indicação de nº 688/2021, que solicita esclarecimentos ao presidente da Companhia de Saneamento de Sergipe (DESO) sobre aumento da taxa de esgoto, que custa 80% da conta de água no município de Pacatuba. A cobrança é autorizada com base na Lei 11.445/07, que trata sobre o Saneamento Básico.

O serviço de esgoto prestado pela DESO só deve ser pago pelas pessoas que possuem imóveis com acesso à rede pública de esgotamento sanitário, essa é a razão do protesto externado pelo deputado Jeferson Andrade. Segundo defende, o município de Pacatuba sofre com a ausência de saneamento básico na região.

O deputado considerou a cobrança arbitrária. “A maior parte da população do município de Pacatuba não é beneficiada com os serviços de coleta, transporte e escoamento dos dejetos, serviços esses que é de responsabilidade da DESO, por isso solicito esclarecimentos em relação as cobranças arbitrárias de taxa de esgoto no percentual de 80% “, declarou o parlamentar na propositura

A Indicação parlamentar foi encaminhada para à DESO.

Foto: Foto: Governo do Estado de Sergipe

por Stephanie Macêdo