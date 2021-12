Luciano Bispo recebe presidente do Banco do Estado de Sergipe

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Luciano Bispo (MDB), recebeu na manhã desta terça-feira, 28, a visita do presidente do Banco do Estado de Sergipe (Banese), Helom Oliveira da Silva. Entre os assuntos discutidos, as atividades desenvolvidas em 2021 e as perspectivas para 2022.

“A gente veio fazer um balanço do ano e ouvir um pouco do presidente Luciano Bispo quais são as demandas da sociedade em relação ao que o Banese pode desenvolver, seja em serviços financeiros ou em ações que levem ao desenvolvimento do estado de Sergipe. Além do balanço das atividades do banco no exercício e também trouxemos algumas informações do que virá no próximo ano”, reitera o presidente do banco estadual.

Helom Oliveira adiantou que entre as ações definidas para 2022, está o lançamento do banco digital, já no primeiro semestre. “Além disso, temos um rol de outras ações com alguns projetos interessantes que podem levar desenvolvimento e inovação para o interior do estado”, acrescenta.

Além do presidente Luciano Bispo, participaram da reunião, o diretor-geral da Alese, Roberto Bispo, o subsecretário da Mesa Diretora, Igor Albuquerque e o diretor de Comunicação, Irineu Fontes.

Foto: Jadilson Simões

Por Aldaci de Souza