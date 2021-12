Papai Noel entrega presentes a crianças do Oratório de Bebé

Instituição foi agraciada pela campanha solidária ‘Balão dos Desejos’ do Shopping Jardins

A tarde da quarta-feira, 22 de dezembro, foi de muita alegria para crianças e adolescentes assistidos pelo Oratório de Bebé, em Aracaju (SE). O Papai Noel do Shopping Jardins esteve na sede da instituição e, em clima de festa, agraciou a garotada com seus pedidos de Natal. Os presentes foram arrecadados durante a campanha ‘Balão dos Desejos’.

De 2 a 19 de dezembro, o público teve a oportunidade de apadrinhar os meninos e meninas e agraciá-los com um presente de Natal. E como acontece desde 2011, a sociedade sergipana deu um show de solidariedade e proporcionou momentos inesquecíveis à garotada. Neste ano, 85 crianças e adolescentes do Oratório de Bebé foram agraciados pela 10ª edição da tradicional campanha solidária do Shopping Jardins.

Oratório de Bebé

Fundada em 1914, a instituição sem fins lucrativos oferece reforço escolar, oficinas artísticas, culturais e esportivas, assistência espiritual e odontológica a 65 crianças e adolescentes, de 6 a 12 anos. Em sua sede localizada no bairro Suíssa em Aracaju, realiza também o Projeto de Sustentabilidade Ecológica com o cultivo de horta, sob assessoria de agro tecnólogo. Por meio desta iniciativa, as crianças conhecem todo o processo de semeadura, cultivo, benefícios das hortaliças e aprendem a valorizar a alimentação saudável.

As crianças e os adolescentes frequentam escolas da rede pública e são acompanhados pela instituição – tanto na frequência quanto no aproveitamento -, fortalecendo o trabalho conjunto com a família e a escola.

Foto assessoria

Foto: Divulgação