Prefeitura anuncia o ReveillOnline com shows, séries e filmes

Após um ano de impulsionamento e difusão das artes locais, o desfecho de 2021 não poderia ser diferente. A Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), vai promover no dia 31 de dezembro o ReveillOnline, reunindo uma multiprogramação com mais de 20 horas de conteúdo, entre shows, espetáculos, filmes e séries no streaming cultural AjuPlay.

No dia que antecede o novo ano, o catálogo do AjuPlay recebe 16 produções inéditas e volta a destacar outros 17 shows gravados pela Funcaju, com artistas e bandas de destaque na cena cultural sergipana, como Naurêa, Samba de Moça Só, The Baggios, Lari Lima, entre outras atrações. Ao todo, serão 33 produções reunidas na multiprogramação de Réveillon, que inicia às 19h.

O presidente da Funcaju, Luciano Correia, lembra que a programação online garante os festejos de virada de ano, sem precisar aglomerar pessoas. “Esse é um momento em que a gente continua nos cercando de cuidados, para evitar as multidões, e portanto a cultura aracajuana mais uma vez faz a sua parte, garantindo o entretenimento da população em uma data tão especial, com ofertas de extrema qualidade e, sobretudo, valorizando as produções locais”, destaca.

Entre as produções inéditas que chegam no AjuPlay, estão curtas-metragens de ficção, documentários, webséries, videoclipes e espetáculo circense. Estes novos conteúdos são oriundos de trabalhos executados durante a execução da Lei Aldir Blanc, em Aracaju, e serão disponibilizados a partir das 19h do dia 31 de dezembro. Já os shows musicais, serão disponibilizados às 20h.

O AjuPlay é uma plataforma de streaming cultural, criada pela Prefeitura de Aracaju para reunir e potencializar as produções de artistas locais, com acesso gratuito e facilitado, no endereço eletrônico www.ajuplay.com.br.

Programação audiovisual – 19h

Curtas-metragens

Gonara – Talvez Eu Nunca Tenha Amado

Jade Leonardo – Laguita

Bipolar Filmes – Fenemê Verde

Vinicius Borges – “Em Silêncio”

Gabriela Caldas – A Velha Do Shopping

Douglas Santos – Plano De Fundo

Documentários

Fusconautas – Linhas Do Tempo

Uçá Produções – Transfigura

Alex De Carvalho Campos – Seu Sergipe

Letícia Martins – É Pá Vê Ou

Webséries

Camilla Pedroza – Fala Potcha

Vitor Belém – O Cangaço Vive

Videoclipes

Gabi Etinger – Dois Peixinhos

Juliana Santos – Sem Stress

Sandyalê – Pensando Em Mim

Circo

Filhas de Peixe – Aldeia Escola de Circo

Programação musical – 20h

Lari Lima

Naurêa

Samba de Moça Só

The Baggios

Sandyalê

Mania de Ser

Taco de Golfe

Sambarzinho

Ultra Samba

Rebecca Melo

Alice Nou

Tonho Baixinho

Lene Hall

Denisson Cleber

Pedro Luan

Alex Sant’anna

Mayra Félix

Ascom AAN