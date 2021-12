PMSE divulga balanço da Operação Natal Seguro nas Rodovias Estaduais

Entre os dias 24 e 26 de dezembro, a Policia Militar de Sergipe, por meio do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), realizou nas rodovias sergipanas a Operação Final de Ano 2021 – Natal Seguro. Durante os dias de operação foram empregados mais de 40 policiais militares, entre efetivo ordinário e extraordinário, no intuito de combater tráfico de drogas e armas, crimes de trânsito, perturbação do sossego e intensificar a fiscalização dos casos de embriaguez ao volante, com realização de testes de etilômetro.

Diversos municípios sergipanos tiveram reforço no policiamento rodoviário estadual, entre eles Pirambu, Estância, Lagarto, Indiaroba, Simão Dias, Siriri, Feira Nova, Nossa Senhora das Dores e Nossa Senhora da Glória.

Resultados operacionais

Ao todo foram realizados mais de 120 testes de etilômetro e 709 veículos foram abordados entre automóveis, motocicletas, taxis e ônibus. Também foram abordadas 1633 pessoas, com a finalidade de combater atos ilícitos como uso de drogas e armas.

Ocorrências

Acidentes:

– Dia 24 – Acidente de trânsito na SE-270 no povoado Colônia 13 no munícipio de Lagarto, envolvendo 01 motocicleta e 01 bicicleta. 01 vítima fatal (condutor da motocicleta);

– Dia 26 – Acidente de trânsito na SE-170 no munícipio de Campo do Brito do tipo colisão traseira seguido de saída de pista e capotamento, envolvendo 01 automóvel e 01 motocicleta. 01 vítima fatal (passageira da motocicleta) e 01 vitima hospitalizada (condutor da motocicleta);

– Dia 26 – Acidente de transito na SE-179 no munícipio de Carira do tipo saída de pista seguido de capotamento, envolvendo 01 automóvel. Sem registro de vítimas;

– Dia 26 – Acidente de transito na SE-282 no munícipio de Boquim, envolvendo 01 automóvel e 01 carroça. 01 Vítima hospitalizada (Condutor da carroça);

Apreensões

– Dia 24 – 01 Condutor autuado por lei seca em flagrante etilômetro com o valor de 0,07mg/l e teve como medida administrativa a apreensão da CNH;

– Dia 26 – 01 Condutor autuado por lei seca e teve a CNH apreendida por se recusarem a fazer o teste de etilômetro.

Fonte: PM/SE