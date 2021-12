Polícia Civil prende suspeito de tráfico de drogas em Estância

Policiais Civis da Delegacia Regional de Estância realizaram, nessa segunda-feira (27), a prisão em flagrante de homem suspeito de tráfico de drogas, no Conjunto Piauitinga, conhecido popularmente como Maieiro, localizado no município estanciano.

Segundo as investigações, a equipe policial recebeu uma denúncia anônima sobre uma possível comercialização de entorpecentes em uma residência, situada no referido núcleo habitacional. De posse da informações, os policiais civis verificaram a autenticidade da denúncia através de investigações acerca dos relatos passados, dirigindo-se até o local indicado, momento em que efetuaram a prisão em flagrante do suspeito.

Durante o flagrante, foram encontrados sob posse do investigado, 27 pedras de uma substância entorpecente semelhante ao crack já em estado apto à comercialização, além de aproximadamente 70 gramas de cocaína e 34 tubos plásticos contendo a mesma substância também prontos para serem comercializados. Além das drogas, também foram apreendidos pelos policiais uma quantia em dinheiro feito da venda dos entorpecentes e uma balança de precisão.

O preso encontra-se à disposição do Poder Judiciário. A Polícia Civil reitera a importância da participação dos populares nas denúncias acerca dos crimes em suas localidades através do Disque-Denúncia 181. O anonimato do denunciante segue garantido.

Fonte e foto SSP