Polícia Militar reforça segurança de sergipanos e turistas durante as comemorações do Réveillon em todo estado

O comando da Polícia Militar de Sergipe se reuniu na manhã desta segunda-feira (27), no Quartel Central Geral (QCG), para planejar as ações que visam reforçar a segurança de sergipanos e turistas durante as comemorações de réveillon no estado.

De acordo com o comandante-geral da Corporação, coronel Marcony Cabral, os policiais militares estarão presentes em todos os municípios sergipanos, seja em regime ordinário ou extraordinário, inclusive, com o reforço dos 380 alunos do Curso de Formação de Soldados, que atuarão em regime de estágio supervisionado.

“Já faz algum tempo que a Polícia Militar vem planejando o esquema de segurança do réveillon, pois embora o poder público tenha estabelecido que eventos externos realizados nesse período não podem ultrapassar o limite de 5 mil pessoas, para evitar o aumento de casos de síndromes gripais, muitas pessoas devem circular nas ruas e nos pontos turísticos para comemorar a virada de ano.”

Além das vias públicas e dos pontos turísticos, o planejamento de segurança também abrange a intensificação das fiscalizações nas avenidas de Aracaju e nas rodovias estaduais, por meio da Companhia de Polícia de Trânsito (CPTran) e do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), respectivamente.

A organização da segurança do réveillon também contará com a ampliação do policiamento nas vias próximas a bares e restaurantes localizados no litoral sergipano. Por este motivo, o comandante da PMSE recebeu a visita do empresário José Wilson dos Santos, organizador do Réveillon Vidam Náutico Aracaju.

“Viemos solicitar o apoio da Polícia Militar, para reforçar a segurança nos entornos dos estabelecimentos, garantindo a tranquilidade dos sergipanos e turistas presentes nos eventos”, comentou.

O coronel Marcony Cabral aproveitou a ocasião para desejar Feliz Ano Novo aos sergipanos, bem como, fortalecer o compromisso da Polícia Militar com a segurança pública do Estado.

“Temos a expectativa de que, em 2022, teremos uma redução ainda maior dos índices de violência e criminalidade em Sergipe, consequência dos investimentos do Governo do Estado, do trabalho integrado desenvolvido pelas Forças de Segurança, mas, principalmente, da competência de cada policial militar que está diariamente nas ruas. Apesar de mais um ano que termina, o nosso trabalho nunca acaba. A missão de servir e proteger a sociedade sergipana é ‘comprida’, mas tenham certeza que será sempre cumprida”, finalizou o comandante-geral.

