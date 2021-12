Prefeitura empossa gestores escolares para o biênio 2022-2023

Com solenidade realizada no Teatro Atheneu, no início da noite desta segunda-feira, 27, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), empossou as equipes diretivas que estarão responsáveis pela gestão das escolas municipais no biênio 2022-2023.

A secretária da Educação de Aracaju em exercício, Maria Antônia Arimatéia, comenta que a posse dos novos gestores é um momento muito importante, pois serão os responsáveis por conduzir as unidades escolares e por manterem o contato direto com a Secretaria Municipal da Educação (Semed), apresentando as necessidades de cada instituição.

“Os gestores empossados hoje foram eleitos através do modelo da Gestão Democrática. Esse processo é um exercício de cidadania, uma conquista que qualifica a gestão escolar, pois as unidades terão como representantes profissionais que a comunidade escolar consideram mais capacitados para o cargo”, destaca a secretária.

Silvana dos Santos, eleita para a diretoria da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Papa João Paulo, no bairro Santa Maria, comenta que a posse é um momento de celebração. “É uma comemoração à gestão democrática da rede municipal de ensinou de Aracaju. A pandemia foi um grande desafio, mas conseguimos manter a escola com pontes, construindo uma relação próxima com pais, funcionários e alunos. Então, esse é um momento de alegria e de gratidão, pois conseguimos os resultados e agora iniciaremos uma nova gestão, para encarar nossos desafios, sempre com o apoio da Semed, para que juntos consigamos o maior sucesso no processo de ensino-aprendizagem, mantendo nossa rede forte, atuante e conquistando os bons resultados que temos alcançado”, enfatiza.

Coordenadora administrativa desde 2016 na Emef Elias Montalvão, na Zona de Expansão, Jaqueline Oliveira Melo, foi reeleita para o próximo biênio. “O período 2019-2021 foi o mais desafiador para nossa equipe, nos deparamos com uma pandemia que assustou todos, mas também percebemos como podemos crescer e aprender com momentos desafiadores, e foi o que aconteceu. Para esse novo biênio que se inicia, buscamos dar continuidade ao trabalho de manter o contato participativo e transparente com a comunidade, promover a melhoria dos índices de avanço da nossa escola, rememorar e aprimorar as atividades pedagógicas produzidas em nossa escola. Ou seja, buscar sempre avançar em equipe em prol da comunidade”, expressa.

Vilma Lima, eleita para a equipe diretiva da Emef José Airton, no bairro Jabotiana, parabeniza a forma como a escolha foi feita. “Esse modelo de gestão é uma oportunidade para escolher quem vai gerenciar quem vai dar rumo às necessidades escolares. Depois dos aprendizados da pandemia, iniciamos a nova gestão com a certeza que podemos fazer diferente, por mais que a situação pareça caótica e sem solução. E nós, como gestores, somos primordiais, vestindo a camisa para buscar novas alternativas para fazer essa diferença”, considera.

Qualificação no ensino

Por causa da pandemia da covid-19, o prefeito Edvaldo Nogueira prorrogou o mandato dos gestores que foram empossados para o biênio 2019-2020 por mais um ano, por isso a eleição só foi realizada no último dia 15.

A Gestão Democrática foi Instituída pela Lei Complementar nº 166, de 5 de julho de 2018, e estabelece como requisito para que os interessados concorram à função de gestor, certificação em um curso de gestão escolar, exigido para todos os membros do magistério que pretendem participar do processo. A partir disso, é exigido o conhecimento amplo da realidade da comunidade a qual a escola está inserida.

Os candidatos precisam atender, ainda a alguns outros requisitos, como ser professor da rede e não estar em estágio probatório, não ter sofrido penalidade em processos administrativos e ter experiência como docente. As eleições utilizam, assim, um sistema de chapas, com período de campanha e, em seguida, os candidatos são escolhidos por meio de eleição.

