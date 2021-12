Prefeitura inicia doações de mais de 2 mil cestas básicas em Simão Dias

As famílias simãodienses em situação de vulnerabilidade social estão tendo um fim de ano diferente, pois a Prefeitura de Simão Dias, por meio da Secretaria de Inclusão, Assistência Social e Trabalho, iniciou a doação de 2.100 mil cestas básicas no município.

As doações estão sendo realizadas pelo setor social da gestão Nossa Força, Nossa Gente em comunidades rurais e nos conjuntos situados na cidade de Simão Dias.

As cestas básicas foram adquiridas com recursos do próprio município, e para receber o benefício o interessado (família) deve possuir inscrição no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS I e II).

“Fico feliz em poder contribuir, através da nossa gestão, com a entrega de mais de 2 mil cestas básicas para famílias simãodienses em situação de vulnerabilidade social no nosso município”, explanou o prefeito Cristiano Viana.

Ao longo de 2021, também com recursos próprios, a gestão Nossa Força, Nossa Gente já realizou a doação de mais de 3 mil cestas básicas para famílias simãodienses.

ASCOM / Prefeitura Municipal de Simão Dias