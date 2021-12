Prorrogadas as inscrições para o edital de Apoio Escolar I e II até esta quinta-feira, dia 30

Os interessados em participar do edital nº 44/2021, que visa à contratação temporária de Apoio Escolar I e II, podem se inscrever até às 13h desta quinta-feira, 30, por meio do site da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), disponível em www.seduc.se.gov.br. Estão sendo ofertadas 95 vagas, distribuídas em todas as diretorias regionais de educação: 62 vagas são para Apoio Escolar I e 33 direcionadas a Apoio Escolar II.

Profissionais de Apoio Escolar I são os servidores que prestam atendimento aos alunos que compõem o público da Educação Especial, os quais necessitem de apoio no âmbito da alimentação, higiene e locomoção. Os profissionais de Apoio Escolar II prestam atendimento aos alunos da Educação Especial, nos Ensinos Fundamental e Médio, que não realizam atividades pedagógicas com independência, conforme as especificidades apresentadas pelo estudante, relacionadas à sua condição de funcionalidade e não à condição de deficiência.

Os requisitos para participar do edital são os seguintes: Apoio Escolar I é necessário ter certificado de conclusão de Ensino Médio, expedido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação, Secretaria ou Conselhos Estaduais de Educação; já para Apoio Escolar II, o candidato deve apresentar certificado de conclusão de curso de Pedagogia – Licenciatura Plena ou quaisquer das licenciaturas, expedido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação. No exercício de suas atividades, o Apoio Escolar I será responsável pelo cuidado de até cinco alunos no âmbito da unidade educacional; e o Apoio Escolar II acompanhará até dois alunos com deficiência, desde, que estejam na mesma turma.

A remuneração mensal para o Apoio Escolar I corresponde ao salário de R$ 1.100,00, cumprindo uma jornada de trabalho de 30 horas semanais, contemplando, quando necessário, os sábados letivos escolares, podendo o candidato ser lotado nos turnos matutino, vespertino ou noturno, observada a necessidade da unidade educacional onde for lotado. Já para Apoio Escolar II o salário será de R$ 2.886,15, e o classificado deve cumprir carga horária mensal de 200 horas, também contemplando, quando necessário, os sábados letivos escolares, podendo o candidato ser lotado nos turnos matutino, vespertino ou noturno, observada a necessidade da unidade educacional onde for lotado.

Informações mais detalhadas podem ser obtidas no edital: https://bit.ly/3mmwxkR Leia a nota completa

Assessoria de Comunicação da SEDUC