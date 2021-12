Samuel destaca trabalho de GTAe no salvamento das vitimas da Bahia

O deputado estadual Capitão Samuel fez questão de parabenizar e destacar o trabalho realizado pelo Grupamento Tático Aéreo de Sergipe (GTA/SE), através do helicóptero Falcão 01, que tem como tripulantes os abnegados militares Tenente-Coronel Argolo, Major Fonseca, Tenente Duarte e Subtenente Andrade, os quais estão no sul da Bahia, na cidade de Ilhéus, ajudando no resgate das vítimas das enchentes.

“Estes bravos, abnegados e destemidos militares sergipanos arriscam a própria vida para salvar outras tantas, encarando a água, mal tempo e lutando pelo desconhecido até o último instante. O segredo destes super-heróis é muito trabalho, preparo, coragem, vontade e amor ao próximo, e em especial, ao nossos irmãos baianos. Que Deus possa abençoar cada um de vocês pelo brilhante trabalho que vêm executando”, disse o parlamentar.

Matéria do blog Espaço Militar