SEAC antecipa recebíveis de lojistas para ajudar no fluxo de caixa no  Fim de ano

A antecipação para os clientes da TKS Soluções de Pagamento é uma maneira menos burocrática e mais atrativa para comerciantes equilibrarem as finanças para o novo ano

Fim de ano é sempre um momento em que as empresas precisam de mais dinheiro para arcar com compromissos financeiros, pagar fornecedores, investir em novos equipamentos ou organizar o negócio para o novo ano. Pensando nisso, a Sergipe Administradora de Cartões e Serviços (SEAC) oferta aos lojistas que usam a TKS Soluções de Pagamento a opção de antecipar os valores a receber com as vendas realizadas em cartões de crédito por meio desse sistema.

A adesão à oportunidade é rápida, fácil e tem baixo custo, uma vez que as taxas de juros incidentes são menores que as praticadas pelo mercado. Sem tarifa de adesão e pagamento de IOF, o cliente escolhe antecipar uma parte ou todo o saldo a receber. Os valores das vendas a crédito podem ser antecipados em até dois dias úteis após o negócio ser realizado.

Com a antecipação de recebíveis, além de ajudar a organizar o fluxo financeiro dos lojistas e dar mais liquidez para as empresas nos estados onde atua, a TKS também colabora para o aquecimento da economia local.

Os lojistas interessados em solicitar a antecipação podem contratar a operação ou obter informações através do app e portal do lojista TKS; por ligação telefônica para a Central de Atendimento TKS através dos números (79) 3218 2050 (Sergipe), 0800 021 7100 e 4002 2360 (capitais e região metropolitana); ou junto aos consultores comerciais existentes na região de atuação de cada empreendimento.

Ascom Grupo Banese