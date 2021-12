Secretária da Saúde é homenageada pelo Conselho da Pessoa com Deficiência e Altas Habilidades

A secretária de Estado da Saúde, Mércia Feitosa, foi agraciada com o Título de Cidadão Inclusivo, concedido pelo Conselho Estadual das Pessoas com Deficiência e Altas Habilidades em Sergipe, em solenidade realizada na tarde desta segunda-feira, 27, no auditório do Centro Especializado de Reabilitação José Leonel Ferreira Aquino (CER IV), unidade coordenada por Sayonara Carvalho, também homenageada. Outras 12 pessoas também foram agraciadas. O evento marca o Dia Internacional de Luta da Pessoa com Deficiência, celebrado em três de dezembro.

Mércia Feitosa disse sentir-se honrada. “É significativo fazer esta comemoração em um centro de reabilitação, construído com toda acessibilidade, especificamente preparado para facilitar o acesso das pessoas com deficiência aos serviços e eventos aqui realizados. Receber o Título de Cidadão Inclusivo é ter o reconhecimento do enfrentamento que trouxemos como prioridade, é ver aprovadas as ações que a Secretaria de Estado da Saúde desenvolve para esta comunidade. Fechar o ano com essa premiação é extremamente gratificante”, declarou Feitosa.

O presidente do Conselho Estadual das Pessoas com Deficiência e Altas Habilidades, Antônio Luiz dos Santos, informou que a premiação significa a concretização dos processos de inclusão. “Recebem a condecoração nesta tarde, pessoas que de alguma forma trabalharam para a inclusão e promoção dos direitos da pessoa com deficiência. Então, todos os homenageados são merecedores e têm todo o agradecimento da comunidade PcD de Sergipe”, enfatizou.

Para Sayonara Carvalho, o título representa a luta por uma Política Estadual para a Pessoa com Deficiência inclusiva em todos os espaços e em todos os locais, o que, segundo ela, vai além da área da saúde. “O serviço de reabilitação envolve várias áreas da gestão estadual porque apenas a saúde não dá conta da política. Por isso, trabalhamos intersetorialmente com as secretaria de Educação e de Inclusão e Direitos Humanos para que, juntos, possamos atender as demandas e necessidades dos nossos usuários”, salientou.

Foto: Flávia Pacheco

