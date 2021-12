Sergipe  adia amistoso contra Doce Mel após surto gripal no elenco

O Sergipe adiou o amistoso contra o Doce Mel, previsto para esta quarta-feira (29). A explicação é que parte do elenco apresentou sintomas de síndrome gripal.

As informações passadas pelo Sergipe são de que cerca de dez atletas do elenco apresentaram quadro gripal nesta semana e estão isolados, recebendo acompanhamento médico.

Segundo o técnico Elias Borges, o objetivo principal no momento é preservar tanto a saúde dos atletas do time colorado quanto do adversário.

O clube também informou que os atletas que apresentaram os sintomas da doença estão em isolamento.

Foto: Ascom/CS Sergipe