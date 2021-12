Sergipe lança águas ao mar

Por Adiberto de Souza *

Os caudalosos afluentes do Rio São Francisco estão deixando barrentas as águas de sua foz. Essa turbidez ocorre sempre que generosas trovoadas caem no sertão sergipano, como vem ocorrendo nos últimos dias. A pergunta que se faz é por que os sucessivos governos sergipanos pouco fizeram, ao longo dos anos, para represar parte dessas águas antes que elas cheguem ao Oceano Atlântico? A resposta é simples: em vez de construir grandes barragens para armazenar as águas de riachos como o Jacaré, o poder público prefere aguardar a chegada das secas inclementes para recorrer aos carros-pipa visando matar a sede do sertanejo. Assim, os mantém encabrestados como bois nos corrais dos chefes políticos à espera das próximas eleições. Misericórdia!

Gás garantido

A Shell substituirá a Petrobras no fornecimento de gás natural à fábrica de fertilizantes da Proquigel Química, instalada em Laranjeiras. O produto era fornecido pela estatal desde janeiro passado, quando a unidade da Proquigel começou a operar nas instalações da antiga Fafan/SE. A fábrica tem capacidade de produção anual de 650 mil toneladas de ureia, 450 mil toneladas de amônia e 320 mil toneladas de sulfato de amônio. Ah, bom!

Paraíso em construção

As línguas ferinas andam espalhando que alguns marqueteiros gabaritados já trabalham nas vistosas promessas com as quais vestirão os candidatos a governador de Sergipe. E o que não faltam são ideias a serem expostas no rádio e na televisão durante a campanha eleitoral que se avizinha. Os marqueteiros só não informarão onde os candidatos vão conseguir os recursos para transformar Sergipe num verdadeiro paraíso, mas isso é de somenos importância para quem deseja apenas conseguir os votos dos eleitores incautos. Home vôte!

Balanço positivo

A Assembleia Legislativa aprovou, neste ano, uma Proposta de Emenda Constitucional, 11 Projetos de Lei Complementar, 130 Projetos de Lei, 43 Projetos de Resolução, 48 Projetos de Decreto Legislativo, 132 Moções e 1,598 Requerimentos. Esta informação é do presidente do Parlamento, deputado estadual Luciano Bispo (MDB). Ele ressaltou, ainda, o lançamento pela Assembleia do Plano de Desenvolvimento de Sergipe, visando dar um norte à retomada da economia estadual. O emedebista disse que, apesar da pandemia da covid-19, 2021 foi um ano muito positivo para o Legislativo. Então, tá!

Batendo no capitão

Pré-candidato à Presidência da República, o senador Alessandro Vieira (Cidadania) afirmou, em entrevista à CNN, que representa uma via renovadora na eleição de 2022. “Sou um homem comum, de centro e quero representar a energia de renovação, desperdiçada com a eleição do presidente Jair Bolsonaro em 2018”. O cidadanista disse ao jornalista William Waack que “temos um presidente que comete crimes quase que diariamente. Ele tem passeado enquanto o estado da Bahia sofre embaixo d’água. Não dá para governar um país achando que está acima da lei”, fustigou Vieira. Danôsse!

A força do dim-dim

O dinheiro em espécie ainda é o principal meio de pagamento para os gastos do dia a dia. Segundo pesquisa do Instituto Locomotiva, 71% dos consumidores usam dinheiro vivo para honrar as despesas do cotidiano. Em seguida, aparecem os cartões de débito (24%) e crédito (4%). Entre os que usam dinheiro de papel, 77% dizem preferi-lo por ser mais fácil administrar as finanças. Ao mesmo tempo, 66% afirmam que conseguem mais desconto pagando em dinheiro vivo. É vero!

Na boca da torcida

O conselheiro Ulices Andrade é mais lembrado na mídia por seus desejos políticos do que por sua atuação no Tribunal de Contas de Sergipe. Mesmo dizendo que, por enquanto, não quer tratar sobre uma possível candidatura ao governo estadual, Ulices é nome presente todos os dias na crônica política. Amigos do conselheiro também se encarregam de estimular o debate em torno de sua pré-candidatura, sempre anunciado ser Andrade um homem de palavra, comprometido com a região semiárida sergipana. Com uma pré-campanha tão robusta feita pelos aliados, Ulices não precisa gastar o tempo útil do TCE tratando sobre seu futuro político. Aff Maria!

Brisa do mar

Devido as mudanças na representação de limites, a lista dos municípios brasileiros defrontantes com o mar foi atualizada pelo IBGE. Ao todo, os arquivos digitais do Instituto incluem 279 municípios em frente ao Oceano Atlântico. De Sergipe, aparecem Aracaju, com área territorial de 182,163 quilômetros quadrados, Barra dos Coqueiros (92,268 km²), Brejo Grande (141,464 km²), Estância (647,344 km²), Itaporanga D’Ajuda (739,702 km²), Pacatuba (381,428 km²) e Pirambu (208,681 km²). É um privilégio morar numa cidade banhada pelo mar. Supimpa!

De olho na Câmara

E o advogado Adir Machado é o mais novo filiado do Cidadania sergipano. O causídico aceitou o convite do senador Alessandro Vieira para ingressar no partido e disputar uma cadeira na Câmara Federal, nas eleições de 2022. Adir Machado é reconhecido no meio político pelo conhecimento que tem sobre controle de contas públicas, experiência adquirida durante o período em que atuou no Tribunal de Contas de Sergipe. Ah, bom!

Unindo forças

E quem está otimista sobre a formação da federação partidária entre o PT, PSB, PV e PCdoB é Valadares Filho. Presidente do PSB sergipano, o fidalgo ainda acredita no ingresso de outras legendas, como os PSOL e Solidariedade: “As conversas nesse sentido estão bem adiantadas”, informa Vavazinho. As federações partidárias permitem que dois ou mais partidos se unam para atuar como uma só agremiação política nas eleições e na legislatura, devendo permanecer assim por um período mínimo de quatro anos. Marminino!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Diário da Tarde, em 30 de dezembro de 1933.

* É editor do Portal Destaquenotícias