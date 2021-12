Sergipe registra primeira morte por Influenza A H3N2, sendo de uma mulher de 36 anos, de Aracaju

A Secretaria de Estado da Saúde contabilizou até esta segunda-feira, 257 amostras positivas para Influenza A H3N2 entre as amostras testadas no LACEN, conforme informa o Alerta Epidemiológico 2.

A vitima foi uma mulher de 36 anos, moradora de Aracaju, que morreu por complicações provocadas pela Influenza A H3N2.

Segundo informações passadas pela SES, a mulher era portadora de bronquite asmática. A morte dela está registrada no Alerta Epidemiológico divulgado pela secretaria, que detalha qual a situação do estado com relação a disseminação da Influenza.

Ainda segundo a SES, a maioria dos casos registrados no estado são de pessoas entre 20 e 29 anos. Elas representam 27,7% dos casos positivos até o momento.

Foi identificada também a circulação do vírus em 32 municípios sergipanos, sendo que em quatro deles houve registro de casos que necessitaram de internação.

De acordo com o diretor de Vigilância em Saúde, Marco Aurélio Góes, como se está em uma Emergência de Saúde Pública Internacional (A pandemia de Covid-19), todas as amostras coletadas serão processadas para a Covid-19, e, nos casos negativos, para outros vírus respiratórios, incluindo o Influenza A H3N2. “Conversamos ainda sobre a necessidade da superintendência dos hospitais dialogarem com o corpo clínico sobre os casos de Influenza que têm indicação de tratamento antiviral, já que temos um tratamento específico para os casos que necessitam de internação ou tem fatores de risco para agravamento”, salientou o diretor.

Foto SES