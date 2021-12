Sergipe: mais um mês com saldo positivo de vagas de emprego

O governador Belivaldo Chagas (PSD) comemora dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério da Economia, que revela que Sergipe terminou o mês de novembro novamente com saldo positivo nos empregos com carteira assinada.



As informações analisadas e divulgadas pelo Observatório de Sergipe/ Superplan mostram ainda que o Comércio foi o setor que mais puxou esta alta, seguido de Construção, Serviços e Indústria. No acumulado dos últimos 12 meses, já são 15.024 postos gerados.



Belivaldo prevê que em 2022, “vamos seguir investindo cada vez mais e melhor no nosso estado para gerar ainda mais emprego e renda para a população!”