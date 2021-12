Síndromes gripais: Prefeitura orienta população a buscar UBSs em casos de sintomas leves

Devido o aumento na procura por atendimento voltado aos casos de síndromes gripais, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, ampliou a oferta por esse serviço em toda a rede de atenção básica, desde o último fim de semana.

Atualmente, além das portas de urgência dos Hospitais Municipais Fernando Franco e Nestor Piva, todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) estão aptas a receber esses pacientes e a realizar testes rápidos e RT-PCR. Somente nas últimas 24 horas, cerca de 1.800 pessoas foram atendidas com síndrome gripal e, até o momento, 11 pessoas encontram-se internadas.

A secretária da Saúde de Aracaju, Waneska Barboza, orienta que usuários com sintomas leves procurem atendimento em uma das 45 Unidades Básicas de Saúde. “Fazendo um comparativo, na semana passada tínhamos uma média de 458 atendimentos desses casos, que evoluiu para 726 nesta semana. Uma alta de 58% na média de atendimentos. Porém, vale ressaltar que as pessoas que apresentam quadros leves de gripe podem buscar uma das nossas Unidades Básicas de Saúde, pois todas as 45 UBSs estão aptas a realizar esse atendimento, bem como os testes quando necessário”.

Ampliar a oferta de atendimento nas UBSs é uma estratégia adequada para evitar a sobrecarga nas portas de urgência do município, que devem priorizar os casos mais graves. “Com esse fluxo, o tempo de espera por atendimento tende a ser menor e conseguimos distribuir melhor o serviço em todas as regiões da cidade. As Unidades Básicas, além de ofertar o atendimento médico e a testagem, também fazem a dispensação de medicamentos”, ressalta a secretária.

H3N2

Até o momento, Aracaju registrou 14 casos de Influenza H3N2 e, por enquanto, conta com um índice de infecção de transmissão de 2,43%, considerado de média transmissibilidade. A abertura das UBSs aos fins de semana integra as estratégias de prevenção para evitar um encadeamento de infecções na capital.

Foto: Ascom SMS