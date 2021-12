Startup sergipana faz elo entre empresas e Ongs através de projetos de impacto positivo

Com o slogan “Conexões que Transformam”, startup do ecossistema social chamada por Imo Social, gerencia o relacionamento entre empresas privadas e ONGs, através de projetos de Marketing Social, buscando gerar impacto positivo e benefícios para a sociedade em geral.

O trabalho da Imo consiste em ser um elo eficaz na comunicação para empresas que desejam investir em impacto positivo como geração de valor para sua marca, e Ongs/Instituições que atuem no setor desejado para investimento. “Muitas empresas, às vezes, querem investir em trabalhos sociais mas não sabem por onde começar ou o qual projeto investir”, explica a Fundadora e Diretora Executiva, Eduarda Pereira.

A startup é a única do ecossistema social em Sergipe e promete atuar no segmento de forma diferenciada. “A Imo não é uma agência de publicidade, por isso, não trabalha como concorrente, mas sim como parceira das agências. Um novo modelo de negócio com foco em propósitos e impacto, buscando dar efetividade aos resultados positivos na sociedade, gerados da união entre os setores da economia”, afirma a Sócia e Diretora Executiva de Marketing, Joelma Porfírio.

A IMO foi uma das startups contempladas a participar do programa de Pré-Aceleração do Sebrae em 2020, no período de março a dezembro do mesmo ano. Recentemente, participou como expositora na EXPO VERÃO 2021, maior feira multissetorial de Sergipe, a convite do diretor da Êxito Eventos, Alexandre Porto.

Na página do Instagram @imo_social, a startup sergipana divulga conteúdos sobre o mercado e a startup.

Foto assessoria

Assessoria de Comunicação da Imo