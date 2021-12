Talysson cobra posicionamento da Deso sobre a falta de água em várias cidades do Agreste

Com um vídeo publicado em suas redes sociais, o Deputado estadual Talysson de Valmir (PL) pede esclarecimentos à Companhia de Saneamento de Sergipe (DESO) sobre a falta de água em Malhador, Areia Branca e Itabaiana. “A Deso continua trazendo problemas para a sociedade sergipana. Mais uma vez Malhador e outras cidades ficam dias sem água e o pior, sem resposta alguma da instituição.” Observa o Deputado.

“Fui procurado pelo Prefeito Assisinho e os vereadores de Malhador para que a gente tentasse conseguir informações sobre a falta de água que já se arrasta por dias, impedindo até que comerciantes trabalhem no município. Além dos problemas econômicos, a saúde pública também é motivo de preocupação, já que a água é um bem precioso para a manutenção da saúde.” diz Talysson.

Vários moradores publicaram em suas redes sociais sua indignação e cobraram respostas da DESO. Segundo o Portal “Malhador em Foco”, que entrou em contato com a Companhia, “fomos informados que eles também não sabem o motivo da falta de água”.

“É isso o que mais me surpreende, a Deso não saber informar o porquê da falta de água no município. As pessoas ficam lesadas tanto pela falta do serviço, quanto pela falta de informações. A Deso precisa dar explicações à população de Malhador e dos demais municípios que têm sofrido com a falta de água. Eu protocolarei um requerimento na Alese convocando o Diretor Presidente da Deso, Carlos Melo, para que ele possa dar explicação sobre a falta de água nessas cidades e também sobre a taxa de esgoto, que está sendo cobrada no valor de 80% do valor do consumo.” Finaliza o Deputado.

Fonte e foto: Assessoria Parlamentar