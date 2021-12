Amparo do São Francisco: prefeito diz que não foi notificado a respeito da decisão em 1ª instância do juízo da 19ª Vara

O prefeito de Amparo do São Francisco, Franklin Ramires Freire Cardoso, informa que não foi notificado a respeito da decisão em 1ª instância do juízo da 19ª Vara Eleitoral, e que as informações chegadas até agora foram através da imprensa. A partir da devida notificação, sua assessoria jurídica adotará as medidas judiciais cabíveis, esclarecendo, de logo, que a decisão que será devidamente combatida não determina o afastamento imediato do cargo de prefeito. Ressaltamos que acreditamos no Poder Judiciário e estamos confiantes que a Justiça Eleitoral irá reverter a decisão, diante das provas produzidas e do posicionamento do Ministério Público Eleitoral pela improcedência desta ação, mantendo soberana a decisão das urnas.

