Bar e Restaurante Recanto do Chorinho retorna a festa domingueira no domingo, dia 02

Em uma das vistas mais bonitas de Aracaju, domingo (02/01), retorna a todo vapor a festa Domingueira Favorita, em sua primeira edição do ano e Grupo Musical Regional Recanto do Chorinho, Anna Aparecida e Lene Hall, prometem um repertório pra lá de animado dando boas vindas a 2022.

A festa começa a partir às 17h30, no Bar e Restaurante Recanto do Chorinho que fica localizado no Parque da Cidade, no Bairro Industrial, Zona Norte da Capital [próximo ao primeiro Posto Policial do Parque]. O ingresso custa R$ 15,00 e está a venda no local do evento.

Mais informações através do telefone (79) 9 9933-1361.

O que: Domingueira Favorita Especial

Quando: 02/01 (domingo)

Horário: 17h30

Onde: Bar e Restaurante Recanto do Chorinho, Parque da Cidade, Bairro Industrial

Entrada: R$ 15,00 (na bilheteria da casa)

Atrações: Regional Recanto do Chorinho, Anna Aparecida e Lene Hall

Fonte e foto assessoria