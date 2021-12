Cigano com 13 mandados de prisão em aberto na BA e MG, oferece R$ 200 mil para não ser preso 

Policiais civis da Delegacia de Boquim prenderam em flagrante o cigano Alandro Silva Tanures, 36. Ele é investigado pela prática de estelionato e ofereceu R$ 200 mil a agentes da Polícia Civil para que não fosse detido. A ação policial ocorreu nessa terça-feira (28).

De acordo com o delegado Paulo Cristiano, o investigado tinha 13 mandados de prisão em aberto pelos estados da Bahia e Minas Gerais.

“Houve uma troca de informações entre as Polícias Civis da Bahia e de Sergipe e foi possível constatar que em Boquim havia um cigano foragido da Justiça. Fizemos diligências e conseguimos abordá-lo”, detalhou.

No momento da ação policial, ele se apresentou com documentação falsa. “Ele foi conduzido para delegacia e se constatou que o documento era falso. No momento da prisão pela documentação falsa, ele e os familiares tentaram subornar os policiais, sendo lavrado o flagrante por corrupção ativa”, acrescentou.

Os mandados de prisão são referentes aos crimes de estelionato e porte ilegal de arma de fogo. O investigado fazia parte de uma organização criminosa que praticava fraudes contra o INSS. Ele já encontra-se à disposição da Justiça.

Fonte e foto SSP