Confira o funcionamento dos shopping RioMar  e Jardins final de ano

Até a próxima quinta-feira, 30 de dezembro, os shoppings RioMar Aracaju e Jardins operam normalmente, das 10h às 22h. No último dia do ano, 31 de dezembro, todas as lojas dos centros de compras abrem das 9h às 18h.

No sábado, 1º de janeiro, dia em que se comemora a Confraternização Universal, o Cinemark e os restaurantes Ferreiro Grill, Camarada Camarão e Madero, localizados no RioMar Aracaju, funcionam de acordo com os horários das respectivas redes. Praças de alimentação, demais lojas e quiosques vão estar fechados.

Já no Shopping Jardins, as operações de alimentação e lazer funcionam das 12h às 21h no dia 1º de janeiro de 2022. Demais lojas e quiosques estarão fechados.

Durante este período de festas de final de ano, os cinemas e os hipermercados operam de acordo com a programação das redes Cinemark e GBarbosa, respectivamente.

As compras pela internet podem ser realizadas através das plataformas RioMar Aracaju Online (www.riomararacajuonline.com.br) e Shopping Jardins Online (www.shoppingjardinsonline.com.br), respeitando o horário de funcionamento dos empreendimentos. Os canais de compras atendem a todos os bairros de Aracaju e algumas regiões de São Cristóvão, Barra dos Coqueiros e Nossa Senhora do Socorro. O frete é grátis na primeira compra ou nos pedidos acima de R$ 100. O prazo de entrega das refeições é de até uma hora e, para os demais produtos, o tempo estimado é de um dia útil.

Da assessoria

Foto: Divulgação