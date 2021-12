CRESS-SE anuncia manutenção do valor da anuidade para 2022

O Conselho Regional de Serviço Social 18ª Região (CRESS Sergipe) realizou uma reunião online com a categoria para apresentar a Prestação de Contas, as principais ações realizadas pelo conselho em 2021 e anunciar a manutenção do valor da anuidade de 2021 para o ano de 2022, ou seja, a anuidade continua no mesmo valor, de R$ 491,27.

Na abertura da reunião, a presidente do CRESS-SE, Dora Rosa Horlacher, apresentou as principais ações e atividades realizadas em 2021 pela Gestão É Preciso Estar Atento e Forte 2020-2023. “Realizamos lives sobre diversos temas de interesse à categoria, como Dia Internacional da Mulher, Live sobre Cadastro Único e sobre assistentes sociais e psicólogos nas escolas. Em fevereiro, criamos o Comitê Sergipano pela Implementação da Lei 13.935/19, que dispõe sobre a inserção de assistentes sociais e psicólogos/as na rede pública de educação. Realizamos várias reuniões deste comitê com secretarias, prefeitos, parlamentares e instituições, criamos uma Carta Aberta aos gestores para implementar a lei. E em maio, fizemos uma programação especial em homenagem ao Dia do Assistente Social”, informou.

A presidente ainda destacou que, durante o ano, três cursos com diversos módulos foram realizados pela atual gestão. “Em março, abrimos a primeira turma do Curso Pareceres Sociais, Laudos e Relatórios, e em abril, liberamos a segunda turma. Em junho, julho e agosto, realizamos o curso semanal de 10 módulos em parceria com o Programa de Educação Previdenciária do INSS sobre o Ciclo de Atualizações Previdenciárias e BPC. E agora em novembro e dezembro, promovemos o Curso de Serviço Social na Educação Básica. Tivemos adesões bastantes significativas nesses cursos, que eram demandas solicitadas pela categoria”, disse Dora, acrescentando ainda que o CRESS realizou ações pela defesa da vacinação contra a covid-19 para os/as trabalhadores/as do SUAS.

Fiscalização

Como principal ação do conselho, Dora Rosa também apresentou o número de visitas de orientação e fiscalização em 2021. “Foram 106 visitas realizadas em 2021, em 30 municípios sergipanos, mesmo em pandemia, e ficando parados por mais de um mês durante o período de maior contaminação da covid-19, continuamos realizando a função precípua deste Conselho”.

Entrega de DIPs

O conselheiro Aloísio Júnior apresentou os dados referentes a entregas dos Documentos de Identificação Profissional (DIPs) em 2021 e o esforço da gestão para conseguir resolver a maioria das DIPs que estavam em atrasos. “Encontramos muitas DIPs em atraso e a cobrança dos profissionais é justa, todos os esforços foram feitos para que a gente entendesse o motivo para tanto atraso, que agora estamos regularizando. A comissão de inscrição conseguiu com o CFESS a relação dos pendentes, inclusive profissionais com quatro anos que ainda estão com DIPs atrasados. Ainda existem pendências que estamos tentando solucionar junto ao CFESS e a empresa que confecciona as carteiras, mas já diminuímos muito essas DIPs em atrasos”, explicou.

Em 2021, foram entregues pelo CRESS 412 novas DIPs, além de 168 inscrições realizadas, 120 cancelamentos de inscrições e 12 transferências de registro.

Prestação de Contas

Ainda durante a reunião, o conselheiro Jailson Ramos apresentou a prestação de contas de janeiro a setembro de 2021 e citou a arrecadação de janeiro a dezembro de 2020. “A arrecadação do CRESS, de janeiro a setembro de 2021 totalizou em R$ 725.207,88, o que representa 96,69% da proposta orçamentária, que era de R$ 750.000. Esse valor ainda pode aumentar até dezembro de 2021”.

“É preciso destacar o empenho da gestão para continuar mantendo o conselho forte e atuante, para melhorar o atendimento, o equipamento. Neste este ano de 2021 tivemos um resultado muito positivo e conseguimos manter as contas em dia”, finalizou Jailson.

Também participaram da reunião os conselheiros Rita Regina, Indiana Vieira, Conceição Balbino e Kátia Ferreira.

Anuidade

A Gestão anunciou ainda que o valor da Anuidade 2022 será o mesmo do ano de 2021 sem reajuste, no valor de R$ 491,27 (pagamento sem descontos e sem juros – com vencimento até 10/05/2022).

Categoria parabeniza a gestão

Alguns profissionais de Serviço Social pediram a palavra após as explanações para parabenizar a atual gestão do CRESS Sergipe, como a assistente social Ana Paula Leite, o assistente social Paulo Félix, a assistente social Josiane Soares e o assistente social Everton Melo, que elogiaram a quantidade de atividades e ações realizadas pelo Regional.

“Como assistente social me sinto na necessidade de formalizar meus parabéns a essa gestão do CRESS, pelo compromisso de em tão pouco tempo já realizar diversas ações grandiosas, como os cursos de capacitações e de educação continuada e, principalmente, a quantidade de visitas de orientação e fiscalização. Houve um aumento significativo e fiquei chocada no sentido positivo com todo o resultado apresentado. Parabéns a cada um da gestão”, informou Ana Paula, acrescentando que os cursos do CRESS viraram referência para outros conselhos.

