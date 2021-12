Durante sessão na Alese, deputados divergem sobre passaporte da vacina em Sergipe

O deputado Francisco Gualberto (PT), destacou na sessão desta quarta-feira, 29, na Assembleia Legislativa de Sergipe, o decreto do prefeito Edvaldo Nogueira, exigindo dos servidores públicos municipais, o comprovante de vacinação contra a Covid-19. O parlamentar defende a mesma proposta quanto a exigência do passaporte da vacina, na Alese a partir de 2022.

“Li uma matéria do colega Rodrigo Valadares contrário à exigência do comprovante de vacina na Prefeitura de Aracaju. É verdade que temos uma queda no número de hospitalização e mortes por Covid, mas também é verdade que temos uma nova cepa da doença, Em Sergipe, 40% da população ainda não está com a vacinação completa. Portanto, o vírus está atuando e é importante essa exigência da comprovação para que não haja uma maior contaminação. Estou fazendo a solicitação ao presidente Luciano Bispo, para que também exija o passaporte da vacina no próximo ano, já que o público deverá voltar a comparecer às galerias”, esclarece deixando claro que a discussão não está na obrigatoriedade da vacina, mas no direito de as pessoas devidamente imunizadas não ficarem expostas a uma possível contaminação.

Contraponto

Em resposta o deputado Rodrigo Valadares (PTB) disse ter entrado com ação popular contra a exigência da Prefeitura de Aracaju.

“Existem pessoas que não podem tomar a vacina por questões de saúde; outras não tem a devida confiança no imunizante. Em que pese eu ser vacinado, não posso exigir a mesma conduta para todas as pessoas, por isso entramos com uma ação popular contra esse decreto”, afirmou o deputado Rodrigo Valadares.

Foto: Jadilson Simões

Por Aldaci de Souza