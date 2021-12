Flash Político: Francisquinho diz que se a eleição fosse hoje ele estaria eleito governador

Por Diógenes Brayner

O ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, do PL (foto) disse nesta quarta-feira (29) que está viajando pelo interior de Sergipe e conversando com o povo. Dessas conversas, ele conclui que “se as eleições fosse hoje ele se elegeria tranquilo a governador”. Admite, entretanto, que “as definições do seu partido serão materializadas em março.

Valmir admite que em alguns municípios, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, vai ter que flexibilizar as composições e admitiu que em Sergipe, como se trata de um Estado pequeno, “certamente o PL fará composição com o PT”.

Mas surpreendeu ao anunciar que “também pode compor com a base aliada ao Governo”, levando em consideração que muita coisa pode acontecer. No momento ele diz que conversa mais com o povo que com políticos.