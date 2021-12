Flash Político: Republicanos vem forte e acredita que elege dois federais e quatro estaduais

Por Diógenes Brayner

Os ex-deputados federais Heleno Silva (foto) e Jony Marcos (Republicanos) tiveram conversa com o presidente nacional do partido, na terça-feira (28), em Brasília, e saíram satisfeitos do encontro. A avaliação é que a sigla elegerá dois deputados federais e quatro estaduais.

Segundo Heleno Silva, o grupo que será formado pelo Republicanos e outros partido vai influenciar na escolha do candidato a governador pela base aliada, cuja segunda reunião deve ocorrer em janeiro ou talvez até em fevereiro.

Na avaliação do Republicanos, dentro da nova legislação eleitoral, no máximo quatro partidos vai eleger deputados para formação da bancada sergipana na Câmara Federal e admite que as eleições do próximo ano serão de muitas emoções, considerando que a partir de fevereiro e março “as coisas começam a esquentat”