Fogos de artifícios próximos à rede elétrica podem causar acidentes

Energisa dá dicas para que comemorações com produtos sonoros e luminosos sejam realizadas com segurança.

Faltam poucos dias para o novo ano e já tem gente adiantada com os preparativos da festa da virada. Além da tradicional mesa farta, familiares e amigos reunidos, há quem não abra mão de recepcionar o réveillon com fogos de artifícios. Ainda que a intenção seja simplesmente comemorar com os luminosos coloridos, o uso inadequado desses artefatos é um risco para a segurança de pessoas e animais, podendo acabar com a alegria da festa de novo ano.

E não para por aí: conforme alerta a Energisa, a explosão de fogos de artifício próximo à rede elétrica aumenta a probabilidade de acidentes ocasionados por curtos-circuitos, rompimento dos cabos e até incêndios, que comprometem o fornecimento de energia elétrica para milhares de pessoas, inclusive para serviços essenciais.

O coordenador de Saúde e Segurança da Energisa em Sergipe, Robson Jezler, explica que, apesar de haver legislação que restringe a queima de fogos em algumas localidades, muitas pessoas apreciam os efeitos sonoros e visuais dos artefatos muito usados em dias festivos.

“Assim como os fogos de artifícios, os sinalizadores, bombas e outros tipos de luminosos e pirotécnicos não devem ser acesos, em hipótese alguma, perto da rede elétrica. O calor emitido por esses artefatos pode dilatar e superaquecer fios e cabos da rede, interferindo no funcionamento do sistema elétrico. O correto é procurar uma área livre, distante da fiação, de árvores e pessoas que podem ser atingidas acidentalmente”, detalha.

Além disso, Robson ressalta a periculosidade desses artigos que não devem ser manuseados por crianças, tampouco em locais inapropriados. “Para a sua segurança, adquira os itens em lojas especializadas e verifique se possuem a certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), que garante a confiabilidade do produto”, reforça.

Se na sua cidade é permitido e você é adepto ao uso de fogos de artifícios, fique atento às dicas que a Energisa preparou para que sua celebração seja feita com segurança:

– Jamais solte fogos de artifícios próximo a postes, fios e outros equipamentos de rede elétrica;

– Antes de comprar, tenha a certeza de que o produto tem procedência e selo do Inmetro;

– Seja cauteloso (a): procure uma área livre (longe de hospitais, residências, comércios, indústrias e depósitos) e siga todas as instruções de segurança listadas na embalagem;

– Não guarde os explosivos no bolso, nem dentro de casa;

– Não acenda fogos, bombas e sinalizadores perto da própria face, de pessoas ou animais;

– Caso o artefato falhe, não tente acendê-lo novamente;

– Por fim, nenhum dos produtos acima citados deve ser manuseado por menores de 18 anos.

Foto assessoroa

Por Adriana Freitas