Georgeo Passos apela ao governo por congelamento do IPVA

Na Sessão Plenária desta quarta-feira (29) o deputado Georgeo Passos (Cidadania) fez um apelo ao governador de Sergipe, Belivaldo Chagas (PSD), para que o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) não seja renovado. Segundo o parlamentar, a nova tabela da base de cálculo de veículos usados em Sergipe deverá ser publicada pela Secretaria da Fazenda no início do mês de janeiro de 2022, e com perspectiva de reajuste correspondente à 22%.

Georgeo relata que assistiu matéria veiculada ontem (28) no Jornal Nacional e foi divulgado que o IPVA sofrerá reajuste em vários estados do país em 2022 e tende a pesar mais no bolso do consumidor. A expectativa é de que o valor aumente, em média, 22%. “Espero que em Sergipe seja diferente”, disse. O deputado advertiu que há decisões judiciais que impedem a SEFAZ de mexer na base de cálculo além da inflação. “Hoje a inflação está em torno de 10%”,observou o deputado.

Apelo

O deputado lembra que o aumento de imposto sobre veículos só pode sofrer reajuste caso seja aprovado pela Casa Legislativa, em projeto enviado pelo Governo do Estado. Nesse sentido, Georgeo apelou ao governador de Sergipe pelo congelamento da atual tabela, em vigor. 2021.

“Faço esse apelo ao governador Belivaldo Chagas, de que não autorize portaria da SEFAZ aumentando a base de cálculo do IPVA, foi um ano doloroso e a população não aguenta pagar impostos mais caros. Que seja feito o congelamento do IPVA, e não autorize essa correção”, apelou Georgeo Passos, enfatizando que, por não concordar com o reajuste, caso ocorra, irá entrará com ação de judicialização.

Foto: Jadilson Simões

Por Stephanie Macêdo