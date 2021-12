Goretti Reis é homenageada pela Comissão dos Formandos do Curso de Habilitação de Oficiais da PM/SE

Na manhã de hoje, 29, a deputada estadual Goretti Reis (PSD), recebeu homenagem dos subtenentes da Polícia Militar de Sergipe (PM/SE), Andrea, Lourival e Svetlana, da Comissão dos Formandos do Curso de Habilitação de Oficiais da PM e BM/SE, concluído em dezembro deste ano. A parlamentar foi agraciada com uma placa comemorativa e flores, como forma de agradecimento. De acordo com a Comissão o apoio da parlamentar foi decisivo. O Curso formou 47 mulheres e 53 homens das instituições sergipanas que estão aptos a ocupar o posto de 2º tenente. A deputada fez questão de participar da formatura que aconteceu na noite de 3 de dezembro de 2021.

“Não poderíamos deixar de reconhecer o fundamental apoio da deputada Goretti Reis. Ela que sempre nos recebe e de forma justa, atende nossas demandas. Gratidão é nosso sentimento”, disse a subtenente Svetlana.

Para a parlamentar, a justiça deve prevalecer sempre. “Quando apoiamos causas como estas, apoiamos também as famílias dessas aguerridas profissionais. Não fizemos nada além de agilizar o que é delas de direito. Foi uma correção de equívocos que vinham prejudicando a ascensão das carreiras dessas profissionais. Fico feliz em ver a alegria de tantas famílias”, disse a parlamentar.

Fonte e foto: Assessoria Parlamentar